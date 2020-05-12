中国暂停自4家澳洲肉商进口牛肉 坎培拉称与疫情调查无关

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨12日电） 中国今天暂停自4家澳洲主要肉商进口牛肉，引发各界怀疑，北京这项举措与坎培拉主张调查冠状病毒源头的行为有关，但澳洲贸易部长伯明罕说，贸易议题与疫情调查「无关」。

分析师表示，中国暂停自澳洲4家肉商进口牛肉，引发各界担忧，澳洲努力应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致的经济危机之际，与最重要贸易伙伴中国间的紧张关系可能升温，恐波及其他关键产业。

澳洲贸易、旅游暨投资部部长伯明罕（Simon Birmingham）表示，因「轻微技术性」违反中国卫生及标签认证要求，澳洲几家屠宰场对中国的肉类运输作业已暂停。

他还说：「我们关注的是，（中国）暂停（自澳洲肉商进口牛肉）似乎是基于高度技术性问题，而那些问题在某些情况下可追溯至1年多以前。」

「我们将与澳洲和中国的业者及当局合作，设法找出解决方法，让这些企业尽快恢复正常运作。」

中澳紧张关系升温，中国日前扬言要对澳洲大麦课徵关税，而中国驻澳洲大使成竞业数周前警告，要以消费者抵制澳洲产品，来报复坎培拉推动调查病毒源头的行为。

但针对中国暂停自多家澳洲肉商进口牛肉一事是否与病毒源头调查有关，伯明罕表示，澳洲政府认为，贸易议题与围绕病毒调查的讨论无关。

他说：「这与澳洲牛肉、澳洲大麦或其他货品的出口安排毫无关系。…我们毫无疑问看不到任何关系，我们也希望没有其他国家看到这些因素之间存在关联。」（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP