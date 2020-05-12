名导纽约时报设死亡之钟 呛川普未即时防疫害数万人送命

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（法新社纽约12日电） 美国名导尤金杰瑞奇在纽约时报广场竖起一块新电子看板，上头显示美国2019冠状病毒疾病部分死亡人数。他说，假如总统川普早点采取行动，这些人就能逃过死神魔爪。

尤金杰瑞奇（Eugene Jarecki）创作的「钟」名为「川普死亡之钟」（Trump Death Clock），竖立在时报广场（Times Square）一栋建筑的屋顶。疫情肆虐期间，以往人潮拥挤的时报广场也显得空荡荡。

这块电子看板今天显示超过4万8000的数字，代表美国染疫病亡的部分人数。美国迄今累计8万多起死亡病例，死亡人数居全球之冠。

尤金杰瑞奇在社群媒体Medium上发文解释，那座「钟」上跳的数字，是美国病故人数的60%。他认为，假如川普政府能把3月16日实施若干防疫政策的时间点提前一周，在3月9日就强制实施保持社交距离、关闭学校等举措，这些人就能避免因染疫而不幸过世。

在日舞影展（Sundance Film Festival）两度获奖的尤金杰瑞奇说，60%这个数字，是专家学者根据美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）4月中的评论计算得出的保守估计值。

佛奇现已成为美国政府中，深获民众信赖的抗疫功臣，他曾表示，假如「早点开始实施这些缓和（疫情的措施），就能拯救更多生命」。

尤金杰瑞奇在Medium发文说：「这些人已白白丧失性命，我们要寻求能在危机中负起更多责任的领导人。」

「正如阵亡将士的名字被刻在纪念碑上，提醒我们战争的代价一样，将总统延误防范冠状病毒疫情而损失的人命量化，将起到至关重要的公共功能作用。」（译者：李晋纬/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP