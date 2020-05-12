寮国执意推动湄公河建水力发电厂 环保人士抗议

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（法新社曼谷12日电） 环保人士批评寮国执意推动在湄公河建造「破坏性水坝」计画，湄公河河道已被多个水力发电计画扼制到快窒息。越南媒体指出，寮国这座水坝将由中国国企子公司开发兴建。

湄公河是东南亚第一长河，在中国境内河段则被称为澜沧江，中国已经在澜沧江兴建一系列水坝，阻断了湄公河的大量水流。

寮国除已经建成的札雅布里（Xayaburi）与栋沙宏（Don Sahong）水坝外，还想要再兴建7座水坝，以努力兑现「亚洲电池」称号。

过去一年，湄公河水位已经降至历史低点，泰国与寮国村民将岩石裸露与死鱼等现象归咎于水坝营运。

寮国的共产党政府11日向湄公河委员会（MRC）递交兴建萨纳坎水坝（Sanakham dam）提案，这座大坝靠近与泰国接壤的寮国西北部边界。

湄公河委员会是水坝谘询机构，成员国有泰国、柬埔寨、寮国和越南。但湄公河委员会一直被指控对于阻止政府和大企业资助的河流工程计画毫无约束力。

反对兴建水坝的主要环保团体「国际河流组织」（International Rivers）说，要让萨纳坎大坝于今年动工以在2028年完工的谘询过程，湄公河委员会事实上仅扮演「橡皮图章」。

© 2020 AFP