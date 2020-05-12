市场忧心解封引爆第二波疫情 亚股大多收低

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（法新社香港12日电） 部分国家的2019冠状病毒疾病疫情趋缓并解封，加上经济复苏的乐观情绪，带动各国股市在过去数周走扬，但最近中韩新增病例攀升，市场忧部分地区恐爆第二波疫情，亚股今天普遍收低。

西班牙、义大利和法国等疫情严重国家，在新增确诊病例和不治人数减缓的情况下逐步解封，开始恢复部分商业活动，试图重返正常生活。

然而，疫情起源地中国武汉市长达数周都没有新增病例后，却在过去2天新增6起确诊病例。南韩也通报逾一个月来最多的单日新增病例数。这些疫情再度升温的消息动摇了市场信心，对亚洲各国股市造成压力。

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「许多迹象显示，群众移动的增加会导致疫情复发，进而改变复苏的脚步。」

「现阶段，在死亡统计人数维持变动不大的情况下，市场到后来可能不会太在意小型的群聚感染，但这不会减轻人们对第二波疫情爆发的恐惧，这无疑地会对消费者信心造成冲击，并波及经济复苏。」

他强调，2019冠状病毒疾病（COVID-19）的疫苗问市以前，投资人必须考虑这类不确定性。

日股日经指数今天收跌0.12%，韩国首尔股市收挫0.68%，澳洲雪梨股市收挫1.07%，台北股市收跌1.21%，新加坡股市收跌0.90%。

香港恒生指数收盘下跌1.45%，上海综合股价指数收跌0.11%。

纽西兰威灵顿股市则收涨0.54%。（译者：刘淑琴/ 核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP