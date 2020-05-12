这口酒叫幸福 西班牙人等8周终于盼到酒吧解禁

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（法新社西班牙塔拉戈纳11日电） 艳阳天，捧着一杯沁凉啤酒，在酒吧和好友叙叙旧；这让人深深怀念的滋味说来没什么，但对西班牙人而言，封城8周后尝到的这口酒尽管简单，但它的名字叫幸福。

奥利维亚（Raffa Olivier）在西班牙东北部海滨城镇塔拉戈纳（Tarragona）开了间冰淇淋店，他今天在室外座位区摆设桌子，这是两个月来的第一次。

他微笑着说：「好感动，就像店刚开幕时那么感动。」

西班牙人通常待不住家里，坐在户外喝啤酒配小菜堪称全民运动。随着防疫限制逐步放宽，全国半数地区的酒吧和餐厅阳台今天又开始热闹起来，不过马德里和巴塞隆纳两大城市因疫情严峻，解封还得再等等。

这场疫情已在西班牙夺走近2万7000条人命。

在塔拉戈纳的旧城区，中午还没到，户外座位区已是人声鼎沸，服务生端着啤酒和小菜忙进忙出，顾客们则是呼朋引伴前来，开心叙旧的同时，也不忘小心翼翼地避免碰触，尽量不去拥抱彼此。

29岁男子麦莫（Marcos Maimo）和3个朋友出来小聚一番，举杯欢敬他们刚刚得到的自由。麦莫笑得合不拢嘴地说：「在家关了这么久，终于可以在这么棒的阳光下聚一聚了。」

许多在地人特地绕进奥利维亚的冰淇淋店跟他打招呼，恭喜他恢复营业，但很少人留下来消费。

奥利维亚说：「我们决定冒个险，就算知道头几天不会有太多进帐，还是觉得应该慢慢开工了。」

「大家希望出来吃吃喝喝，聚一聚，恢复一点正常生活，尽管一切都已经不一样了。」

罗德里格斯（Marcos Rodriguez）戴着口罩和朋友聊着足球，虽然赛事都因疫情被迫停摆。

41岁的他说：「这么长时间没做什么事，原本习以为常的事情，也突然变得珍贵起来。可以上街跟朋友喝咖啡聊足球，真的会让你神清气爽。」

失业、与父母同住的罗德里格斯说，因封城被迫待在家里的日子「非常难熬」，直到现在，他都还不能和人在巴塞隆纳的女友见上一面。

西班牙目前只允许酒吧开放室外露台区，员工服务时必须戴着口罩和手套，在客人离开后消毒桌椅，以高温清洗餐具。店家不提供实体菜单，菜色都写在黑板上，客人也可透过扫描QR code取得。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP