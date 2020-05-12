MLB劳资双方将展协商 赛季料缩为82场并采指定打击

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（法新社纽约11日电） 受疫情影响的美国职棒大联盟MLB赛季，可望7月初闭门开打，劳资双方将为复赛细节磋商，重点包括每队出赛场次减半到82场、国联首次采用指定打击等。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发，迫使MLB在春训热身赛期间被迫停赛，至今已约两个月。多家媒体报导，MLB联盟与球团的劳资双方预计明天针对复赛相关细节展开协商。

根据目前的规画，赛季将「缩水」到每队只打82场比赛，这大约是正常赛季的一半，但这仍待球员工会同意。

受疫情影响，美国各项职业赛事，包括MLB和美国职篮NBA、美国职业足球大联盟（Major League Soccer）、北美职业冰球联盟（National Hockey League）都处于暂停状态，MLB计划成为第一个复赛的美国职业联赛。

MLB目前的提案是让球员在6月中报到，并进行3周训练。

其他相关细节包括，能打季后赛的球队，将从10队增加到14队，美国联盟、国家联盟将各多两队能持「外卡」进军季后赛。季后赛预计11月初结束，只比正常时程略晚一些。

国联将首次启用指定打击取代投手上场打击，这项制度在美联已实行数十年。

若州和地方政府准许，球队将可在自己的主场比赛，若情况不允许，球队可到他们在佛罗里达州或亚利桑纳州的春训基地进行。基于跨国问题，多伦多蓝鸟可能必须在他们位于佛州的春训基地比赛。

在比赛闭门开打，少了门票收入的情况下，MLB收益预料下跌40%，球团据报将寻求如NFL、NBA般，采5-5分帐的方式。

这可能会对球员造成影响，特别是他们已经同意因为赛季缩减而减薪，而球团过去从未将额外获利分给球员，球员这次可能不会同意分摊球队损失。

由于担心有球员随时可能因为染疫或伤病无法出赛，球队原先的26人出赛名单可望扩张成30人名单，并设有20名球员支援小组，可供球队替换球员。

© 2020 AFP