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（法新社香港13日电） 美国权威传染病专家佛奇在国会作证时警告，仓促解除防疫封锁措施，恐引发另一波危险的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，并对经济造成打击，导致投资人紧张，拖累亚股走势。

佛奇（Anthony Fauci）说：「如果太快恢复商业活动和社区活动，恐破坏近来防堵疫情的进展。」

此外，美中紧张也增添市场不安情绪，美国国会议员今天提出一项法案施压中国，倘若中国不配合交出「全面疫情报告」，将授权川普祭出经济制裁。

亚洲股市今天随着前一天华尔街股市跌势，连续第二天呈现卖压，近来因确诊感染和死亡病例数增加速度减缓，以及解除冲击经济的封锁措施带动的涨幅也随之缩减。

日股日经指数收跌0.49%，港股恒生指数收跌0.27% ，纽西兰威灵顿股市收跌0.28%，新加坡股市收跌0.61% ，泰国曼谷股市收跌0.40%，印尼雅加达股市收低0.75% 。

尽管如此，部分亚洲股市尾盘出现反弹，终场以红盘做收。上海综合指数收涨0.22%，澳洲雪梨股市收高0.35%，韩国首尔股市收涨0.95%，马来西亚股市收涨1.25%，台北股市收涨0.54%。

© 2020 AFP