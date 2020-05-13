传球员工会非正式调查 聊解NBA球员复赛意愿

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（法新社洛杉矶12日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情迫使NBA赛季停摆，美国媒体今天报导，球员工会针对球员对复赛的意愿做了非正式调查。

包括体育电视频道ESPN在内的多家媒体报导，指美国国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）要球员回答有关球季是否该恢复的「是非题」

「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）指出，不具名的球员们说，工会透过简讯询问他们的意见，其中一名球员表示，他认为有70%的球员希望复赛，把3月11日起就因疫情影响暂停的赛季打完。

该球员告诉洛杉矶时报说：「但30%（指不同意复赛的球员）也是个很大的数字，对于那些说：『你知道吗，我就是觉得不安全』的球员，你能说什么呢？这很难去争论，但是这是有理由争辩的，因为我知道NBA将是最安全的地方之一。」

根据报导，这个调查由地区性工会代表负责，各处工会代表提出的问题可能略有不同。

球员工会告诉运动新闻网站「运动员」（The Athletic），该工会「没有参与，也没有授权对球员进行任何正式的调查」。

球员工会执行董事罗伯兹（Michele Roberts），包括工会主席保罗（Chris Paul）在内的执行委员会成员和其他球员，8日与NBA总裁席佛（Adam Silver）进行电话会议，讨论与可能复赛相关的数项议题，其中包括健康问题和财务状况。

雅虎体育（Yahoo Sports ）报导指出，NBA奥克拉荷马雷霆球星保罗也在今天私下与几位联盟中的球星进行电话会议，所有人都希望能在某个时候恢复赛季。

雅虎体育报导称，这些与会球星包括詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）、杜兰特（Kevin Durant）、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、雷纳德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、里拉德（Damian Lillard）和卫斯布鲁克（Russell Westbrook），而所有人都同意在采取适当安全措施情况下重回球场。

© 2020 AFP