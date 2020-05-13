冠状病毒起源谣言满天飞 美专家促中国保持透明

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（法新社日内瓦12日电） 美国知名病毒学家布利连特（Larry Brilliant）呼吁中国，如果想要消除关于新型冠状病毒起源的疑虑，应该保持「全然透明」。

新型冠状病毒引发全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，在几个月内造成近30万人死亡，关于病毒起源的各种说法纷纷出笼。

科学家认为去年底自中国浮现的病毒源自于蝙蝠，之后直接传染给人类，或是透过其他动物传给人类。

不过，外界也普遍揣测正式名称为SARS-CoV-2的病毒，是制造来当作生化武器，或者是从研究严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒的中国实验室外泄出来。

布利连特最近受访时告诉法新社，中国的「可疑行径」，拒绝让国际专家进入，甚至阻挡中国科学家调查病毒起源，让这些传言甚嚣尘上。

布利连特因为40年前协助率领世界卫生组织（WHO）消灭天花而声名鹊起，他说：「我们应该获准、中国科学家也应该获准调查疾病起源。」

美国与澳洲已呼吁展开国际调查，但中国拒绝且尚未回覆世卫提出协助调查病毒起源的要求。

布利连特曾在2011年描述大流行病的逼真恐怖片「全境扩散」（Contagion）中担任顾问，他驳斥有些人认为新型冠状病毒可能是人造的论点。

他强调，基因组研究显示，新型冠状病毒与原本的SARS病毒有95%相同。他说，5%不同之处显然是自然演化等过程的结果，让新型冠状病毒的传染力变得更强。

他说：「如果这是生化武器，会有更多不同之处，可以很直接地看出人为加工过的差异。」

美国尤其怀疑病毒可能是从中国武汉市的实验室外泄出来，但布利连特强调，如果是这样的话，应该是场意外。

他指出：「不过，中国的遮掩行径对任何人都没好处。」

布利连特强调，重要的是找出首起人类感染COVID-19病例，以及了解疫情实际上是从什么时候爆发的。

© 2020 AFP