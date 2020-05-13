欧盟计画夏季分阶段重启境内旅行

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（法新社布鲁塞尔13日电） 欧洲联盟（EU）今天公布要在今夏分阶段重启境内旅行的计画，希望藉此挽救欧洲旅游业受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行威胁的数以百万计工作机会。

欧洲各国为了防疫而实施旅行禁令，已经对旅游业产生毁灭性影响，欧洲各航空公司被迫裁掉数以万计的员工。对整个欧盟至关重要的旅游业，占欧盟区域内生产毛额的10%。

欧盟执行委员会（European Commission）副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）告诉记者：「对于许多以旅游业维生的欧洲人，当然还有那些想在今年夏天旅游的人们来说，今天的指导原则可以是迎来更好季节的机会。」

尽管重新开放边界的决定权掌握在各国政府手中，但欧盟仍敦促27个成员国采取协调一致的方式来解除边界管制。

欧盟提出一项3阶段办法，首先要从目前禁止大多数不必要跨境旅行的现况开始。

到了下一个阶段，欧盟希望处于类似疫情阶段且状况改善中的各国和各地区之间，边界管制能够解除。

最后阶段，所有疫情相关的边界管制都会被取消，欧洲全境的旅行将再度被允许。

欧盟也敦促各国政府，在衡量重新开放边界的过程中，要考虑经济、社会和卫生等因素。

法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少29万2000人染疫不治，确诊病例超过427万2880例，其中欧洲累计确诊179万3753例，15万9737死。

© 2020 AFP