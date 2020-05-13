疫情转移医疗资源 开发中国家儿童死亡人数未来半年恐激增

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（法新社华盛顿12日电） 根据今天公布的联合国报告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，转移了开发中国家稀缺的医疗资源，未来6个月内，5岁以下儿童罹患可预防疾病死亡的人数恐增加近45%。

「刺胳针全球卫生」（The Lancet Global Health）期刊刊载的研究报告指出，未来6个月内，非洲、亚洲和拉丁美洲贫穷国家的儿童死亡人数恐增加120万。

未来6个月内，这118个国家的孕产妇死亡人数将从14万4000人增加大约5万6700人，增幅约40%。

这份研究根据电脑模型，估计家庭计画、产前和产后护理、分娩、疫苗接种和预防及治疗服务减少的影响，运算出可能增加的死亡人数。

联合国儿童基金会（UNICEF）执行主任佛尔（Henrietta Fore）说：「在最坏情况下，全球5岁以下儿童的死亡人数恐将是数十年来首度增加。」

「我们绝不能让母亲和儿童成为对抗病毒的牺牲者，也绝不能失去数十年来在减少可预防儿童和孕产妇死亡方面的进展。」

额外新增的儿童死亡案例中，绝大多数是因为营养不良，以及治疗新生儿败血症和肺炎的资源减少。

研究发现，孟加拉、巴西、刚果民主共和国、衣索比亚、印度、印尼、奈及利亚、巴基斯坦、乌干达和坦尚尼亚联合共和国是儿童死亡数增加最多的10个国家。

联合国儿童基金会说，大流行病的连锁反应尤其令人震惊，其中包括数以千万计儿童失去接受麻疹疫苗接种的机会，还有大约3.7亿仰赖学校供餐的儿童，不得不寻找其他食物来源。

联合国儿童基金会说，正在发起一项名为#Reimagine的新全球运动，以防止大流行病成为儿童的长期危机，并紧急呼吁各国政府、公众、捐助者和民间企业组织响应。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP