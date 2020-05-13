美公卫专家佛奇警告 太快解封将引发新疫情

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（法新社华盛顿12日电） 美国权威传染病专家佛奇（Anthony Fauci）今天警告国会，太仓促解除防疫封锁行动，将引发全新且无法控制的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

佛奇是美国国家过敏与传染病研究院主任，备受各界敬重。他在3个半小时听证会上传达警告意味浓厚的讯息，与总统川普的语调大相迳庭，川普敦促加快脚步，重启受到重创的经济。

佛奇告诉联邦参议院小组，联邦当局已经针对如何安全重启各项活动研拟出相关指引，而病例持续14天下滑是重要的第一步。

佛奇说：「如果社区、各州或地区重启活动时没有遵照指引…后果可能非常严重。」

他接着又说，「确实有风险会掀起一波难以控制的疫情」，如此一来不仅会夺走人命，「复苏经济的努力也会走回头路」。

佛奇回应联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）问题时坦言，美国冠状病毒死亡病例可能比官方统计的约8万多例还高。

他说，这是因为许多人是在送医住院前死亡，特别是在重灾区纽约。

针对部分大学院校宣布计划将在秋季重启课程，佛奇认为，校方不应预期疫苗或疗法届时即可问世，消除学生疑虑，说这种想法「不切实际」。

至于近期临床试验显示，抗病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）可加快COVID-19患者康复时间，佛奇表示，在住院患者身上用药结果显示成效「不大」。他又说，最接近于秋季全面使用的疗法可能是血浆疗法，将康复者的抗体注入发病者体内。

佛奇说，未来能否研发出疫苗，他抱持着「审慎乐观」的心态，目前有8种疫苗进入临床试验阶段，其中一个是美国制药业者莫德纳公司（Moderna Inc.）与他担任高层的国家卫生研究院密切合作研制的疫苗。

他说，疫苗功效可在秋季尾声或冬季初判定。佛奇又说：「研发中的疫苗有很多支，但愿最终很多支能够出线，换句话说，有好几次射正。」（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP