美民主党推3兆美元纾困案

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（法新社华盛顿12日电） 美国民主党人今天推出3兆美元的2019冠状病毒疾病纾困方案，提供州与地方抗疫基金，并作为紧急援助数以百万人之用。这是历来规模最大的纾困案。

这项「英雄法案」（Heroes Act）是在联邦众议院提出，最快本周就会在民主党领导的众院表决。

不过，这项法案将在白宫与联邦参议院面临反对声浪，因为总统川普和参院的共和党高层都已表示，目前还不需要新一轮紧急经费。

国会这几个月通过多项纾困措施，川普都已签署，包括3月间2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act），以及后续4830亿美元的小企业纾困金。

今天提出的新法案被众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）称为「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法2」（Cares 2），提供每个家户最高6000美元的第2轮经济冲击纾困金，以助因疫情失去工作的数以百万计美国人减轻负担。

法案也对卫生照护工作者以及紧急应变人员提供资金，扩大病毒采检与追踪，提高对小企业融资，加强住房援助以及强化贫困人士的食品安全。

众院民主党人在透过裴洛西办公室发出的声明中，形容这是「大胆且全面的冠状病毒因应法案，足以回应这场疫情对我国带来的挑战」。

美国是全球疫情最惨重的国家，目前确诊人数超过136万，逾8万人病逝。

© 2020 AFP