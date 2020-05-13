英国放宽防疫限制 英格兰民众外出与上班较自由

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（法新社伦敦13日电） 英国已进入放松防疫限制的第一阶段，英格兰居民从今天起享有外出的较大自由，必要时也可去上班；但苏格兰、威尔斯与北爱尔兰民众仍须遵守禁足令。

根据官方统计，疫情已夺走英国3万6000条以上人命，尽管死亡病例与住院人数下滑，但官员仍感到忧虑，特别是对照护机构的死亡率。

英国首相强生（Boris Johnson）10日宣布，将逐渐放宽防疫封锁措施。

英格兰居民现在可以开车到郊外、打网球和高尔夫、在公共场所与一位朋友见面或造访花市，但必须随时与他人保持2公尺距离，否则就可能被罚100英镑（新台币约3670元）。

依据强生公布的松绑计画，无法在家远距上班的数百万民众也应重返工作岗位。

英格兰居民如今还可以搬家，也可以外出看房，为英国3月23日下达禁足令以来的首次。目前有超过45万名买家与租客迟迟未能下决定。

英国政府为重振经济而放宽防疫限制，英国首季国内生产毛额（GDP）萎缩2%，创2008年金融风暴以来最大跌幅。

至于苏格兰、威尔斯与北爱尔兰的情况不同，这些地区的民众仍被要求待在家里。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP