印尼致力打造在地英雄电影宇宙

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（法新社雅加达14日电） 漫威「复仇者联盟」（Avengers）系列电影带来数十亿美元票房，印尼正致力让自家英雄角色达到美国队长和钢铁人的受欢迎地位，跟上全球日益需求多元角色的潮流。

由多产的印尼导演乔可安华（Joko Anwar）执导的首部系列电影「闪电奇侠刚达拉」（Gundala）在印尼大受好评，如今准备进军北美戏院大银幕。

拥有超过500部漫画当作后盾，印尼制片公司Screenplay Bumilangit希望透过交互连结的角色与场景，打造本身的漫威式「电影宇宙」。

「闪电奇侠刚达拉」把1969年印尼经典漫画搬上大银幕，内容讲述一名穷困工厂员工的儿子遭雷击而被赋予超能力后，对抗贪腐和不公不义的故事。

乔可安华告诉法新社：「人们看我们电影不会看到外星人攻击地球，因为那些不是我们的问题，好莱坞会处理那些议题。」

这位44岁导演描述伴随他长大的两件热中事务，正是电影和印尼漫画英雄。

「黑豹」（Black Panther）和「惊奇队长」（Captain Marvel）全球票房都超过10亿美元，「神力女超人」（Wonder Woman）也有超过8亿美元票房，这些成功案例促使美国制片公司为迎合观众口味，而寻找更多样化故事和角色。

印尼一度蓬勃发展的漫画产业于80年代末期式微，当时漫画迷纷纷涌往漫威和其他外国漫画。

但印尼制片人有信心，他们的新系列电影融合经典神话与现代生活，将会在国内外拥有独特魅力。

© 2020 AFP