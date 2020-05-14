孟加拉因应防疫 仿效中国建方舱医院

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（法新社孟加拉首都达卡14日电） 孟加拉在3周内准备好一个大型野战医院，以因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在国内大爆发后之用。

孟加拉据报导目前只有近1万8000人确诊、269例病死；虽然已实施全国性封城，但批评者表示由于筛检量不足，目前的数字恐远低于实情。

目前孟加拉国内治疗新型冠状病毒确诊病患的公立医院屈指可数，官员希望在首都达卡新建成、拥有2084张床位的野战医院，能有助舒缓国内医疗资源的压力。

医院主任哈克（Ehsanul Haq）告诉法新社：「若能统筹必要人力，我们就能在这座隔离中心提供更佳的服务。」他表示在医院能展开运作前，还需4000多位医护人力。

目前有2084张病床的这座「巴顺哈拉会议中心方舱医院」（Bashundhara Convention Centre Grid Hospital），是由3个会议中心与一个大型的暂时建物所组成，占地250万平方英尺（约7万坪），场地均由孟国最大私人企业之一的巴顺哈拉集团所出借。

若疫情急遽升温，这座医院还能再扩充一倍到5000张床位。医院兴建计划的执行工程师阿兰（Masudul Alam）表示，他是受中国武汉防疫期间快速建成的方舱医院所启发。武汉在疫情最严峻时，于大型会展中心及体育场兴建多个专供收治轻症者的方舱医院。（译者：陈亦伟）

© 2020 AFP