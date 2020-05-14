疫情趋缓 日本寻求全国大部分地区解禁

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（法新社东京14日电） 日本政府今天表示，他们想解除全国大部分地区因新冠疫情所颁布的紧急状态，但不包含首都东京与其他几个都会中心。

首相安倍晋三本月稍早扩大全国紧急状态的时限到5月底。但随新增感染病例大幅下降，安倍内阁现在希望全国47个县里的39个能提前解除紧急状态。

日本政府4月7日及16日分2波公布「紧急事态宣言」，境内47个都道府县都是实施对象，期限到5月6日止；但基于境内疫情延烧，有必要持续减少人际接触，5月4日正式决定延长到月底。

日本政府有意先行解禁的除了非属特定警戒的34县，还包括特定警戒区域的茨城、石川、岐阜、爱知及福冈5县，总计39县；日本共有47个都道府县。

若确定解禁39县，将仅剩东京都、大阪府、北海道、神奈川县、千叶县、�斡裣亍⒕┒几�及兵库县等8都道府县，仍旧维持「紧急事态宣言」。

这8都道府县之所以暂时无法解禁的理由，主要是最近一周确诊病例「每10万人超过0.5人感染」，有必要持续采取防止疫情扩散对策。

日本经济再生担当大臣西村康稔说，已确认这39县新增病例逐渐减少，从医疗能量及监视体制状况来看，解除宣言应属适当。

© 2020 AFP