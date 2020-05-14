美国可能优先取得疫苗 赛诺菲执行长发言引发争议

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（法新社巴黎14日电） 法国赛诺菲药厂执行长哈德逊昨天暗示，美国可能优先取得赛诺菲共同开发的疫苗，此言一出立即引起争议。

赛诺菲（Sanofi）执行长哈德逊（Paul Hudson）昨天表示，美国可能优先取得赛诺菲共同开发的疫苗，因华府资助研发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

哈德逊说：「美国政府有权大规模预订（疫苗），因为华府冒险投资（疫苗开发）。」

哈德逊此话一出，立即引发争议。法国负责经济事务的国务秘书潘尼耶-胡纳歇（Agnes Pannier-Runacher）今天表示，若赛诺菲成功开发疫苗，却优先供应美国市场，将「令人无法接受」。

潘尼耶-胡纳歇告诉法国南方电台（Sud Radio）：「对我们来说，出于财务原因而给予这样的国家特权令人无法接受。」

欧洲联盟（EU）则坚称，所有对抗冠状病毒的疫苗都必须公平分配给所有国家。欧盟执委会（European Commission）发言人戴基士马克（Stefan de Keersmaecker）告诉记者，对抗新型冠状病毒的疫苗应是全球的公共利益，分配作业须具公平及普遍性。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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