美国将古巴列入反恐黑名单

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普政府今天将奉行共产的古巴列入黑名单，理由是古巴未充分合作对抗恐怖主义；美古并互控对方扶植恐怖主义。

仅仅一天之前，古巴才因驻华盛顿大使馆遭枪击，要求针对恐怖主义展开调查。

美国国务院指责古巴，让哥伦比亚左派叛军「全国解放军」（ELN）滞留古巴境内。全国解放军2017年进入哈瓦那与哥国政府谈判，但之后并未返国。

这是2015年以来古巴第一次进入黑名单。被列入美国黑名单的还有伊朗、北韩、叙利亚与委内瑞拉。

美国国务院表示：「古巴拒绝以富成效的方式和哥伦比亚政府来往，彰显其在支持哥伦比亚人民取得持久且正义和平、安全和机会方面，不与美国合作。」

1月间波哥大警察学院发生汽车爆炸案，造成21名学员死亡之后，哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）与全国解放军谈判破裂。

全国解放军一直以来要求哥伦比亚为其谈判人员提供通道，让他们能安全从古巴返国，但并未获准。

国务院是根据武器出口管制法（Arms Export Control Act）公布黑名单，对古巴几乎不会有实际影响，因为古巴并未向长期为敌的美国购买武器。

但此举是川普对古巴施压、渐渐扬弃前总统欧巴马和解作风的最新举动。

欧巴马政府2015年将古巴移出恐怖主义国家赞助者名单，但川普治下的国务院一直都在考虑重新将古巴放回名单。

主管与美国关系的古巴外交部官员回应说，古巴其实才是「恐怖主义的受害者」。

© 2020 AFP