美威斯康辛州延长防疫居家令 州最高法院推翻

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（法新社华盛顿13日电） 在美国各地区设法解决日益升高的党派分歧、以决定是否在疫情期间重启经济之际，威斯康辛州最高法院今天推翻了州政府的居家防疫令。

全美各地民众纷纷举行示威活动，反对防疫封锁措施，美国总统川普的11月连任选举面临苦战，他竭力要求在大选前迅速采取措施，振兴饱受疫情打击的美国经济。

但川普首席医疗顾问佛奇（Anthony Fauci）等公卫专家警告，太早放宽公共集会限制可能引发新一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

威州最高法院与川普的共和党议员站在同一边。民主党籍威州州长艾佛斯（Tony Evers）政府推动延长居家隔离令，但共和党议员反对这项决定。

共和党议员提出法律挑战，反对威州卫生厅长帕姆（Andrea Palm）及其他官员的决定。即使威州已放宽部分商业限制，但帕姆等官员仍将居家防疫令延长至5月26日。

共和党籍威州众议会议长佛斯（Robin Vos）及参议会多数党领袖费兹杰罗（Scott Fitzgerald）表示，威州最高法院的裁定，让「人们得以再度与亲人聚会，或造访礼拜场所，不用担心违犯州令」。

艾佛斯则在推特上警告，这项裁定恐让「过去这几个月来我们所做的一切工作以及威州人民的牺牲」付诸流水。

© 2020 AFP