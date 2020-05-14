联准会主席示警加上市场忧第二波疫情 亚股收黑

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（法新社香港14日电） 美国联准会主席鲍尔警告受疫情重创的经济恐长期不振，加上市场忧心爆发第2波疫情，引发华尔街股市重挫，亚洲股市今天随着美股走跌收黑。东京、香港、台北股市收盘跌幅逾1%。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）13日警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐恐导致美国经济陷入长久衰退，并敦促国会和白宫采取进一步作为，防范经济持久受创。

雪梨股市今天收挫1.72%。最新数据显示，澳洲4月近60万人失业，加上总理莫里森（Scott Morrison）警告进一步的经济痛楚即将来到，拖累澳股收跌。

纽西兰威灵顿股市则在政府公布一项300亿美元预算案提振经济下，终场小跌0.40%。

英国盈丰财资市场（CMC Markets UK）首席市场分析师休森（Michael Hewson）说：「如今看来一段时间内见到V型复苏的可能性不大。」

日股日经指数收跌1.74%；港股恒生指数收挫1.45% ，台北股市收跌1.44%；新加坡股市收跌1.93%；上海综合股价指数收跌0.96%；韩国首尔股市收挫0.80%。

© 2020 AFP