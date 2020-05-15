新型冠状病毒侵孟加拉难民营 首起洛兴雅人确诊

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（法新社孟加拉科克斯巴扎尔14日电） 孟加拉地方卫生官员今天表示，孟加拉大片难民营区里出现第一起洛兴雅人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例。

卫生专家早就警告，孟加拉科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）地区难民营内巷弄狭窄，污水泛流，病毒恐会入侵滋生。

法新社报导，洛兴雅（Rohingya）是受迫害的穆斯林少数族裔，在两年多前为逃避缅甸军方攻击，辗转流离到邻国孟加拉，便在科克斯巴扎尔区搭起帐篷与竹棚住了下来，难民营区内容纳近100万人。

地方卫生官员起初表示，已有两名难民接受隔离。世界卫生组织（WHO）稍后表示，其中一例是洛兴雅人，另一例是当地人，住在营地附近，目前在区域内的诊所接受治疗。

地方当局表示，目前防疫措施与采检工作都在同步加强。

科克斯巴扎尔周遭地区4月初出现病例后，有关当局实施彻底管制措施，此区有340万人口，包括难民。

不过曾经到访难民营区的美国国际宗教自由无任所大使布朗贝克（Sam Brownback）表示，病毒入侵此地是迟早的事。

布朗贝克说：「难民营真是难以想像地拥挤，新型冠状病毒恐怕很快会传遍此地。」（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP