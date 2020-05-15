班禅喇嘛失踪25年 美再吁中国放人

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（法新社华盛顿14日电） 美国今天再次呼吁中国释放25年前失踪的西藏11世班禅喇嘛，并警告北京当局，不要以为可循此模式处理达赖喇嘛的继承问题。

11世班禅喇嘛根敦确吉尼玛（Gedhun Choekyi Nyima）1989年4月25日在西藏那曲出生。1995年5月14日，14世达赖喇嘛依照藏传佛教传统，认证他为10世班禅喇嘛的转世灵童。3天后，根敦确吉尼玛与家人被中共当局带走，从此音讯全无。人权团体称根敦确吉尼玛是全球年纪最小的政治犯。

美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗贝克（Sam Brownback）表示：「我们会持续施压中国有关当局释放班禅喇嘛，让他重获自由，也让世人知道他的下落。」

布朗贝克告诉媒体：「我认为这让人更加关注，也显得更加重要，因为中国共产党持续主张他们有权指定下一世达赖喇嘛。」

布朗贝克说：「他们无权指定下一世达赖喇嘛，就如同他们无权指定下一任教宗。」

官方立场为无神论的中国政府曾表明，将为现年84 岁的达赖喇嘛指定继承者，显然是希望让全球的西藏自治运动在没有精神领袖的情况下逐渐没落。

达赖喇嘛近来已减少繁忙的行程，但并未传出有重大健康问题。

© 2020 AFP