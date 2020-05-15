罗斯福号筛检防疫情再起 又爆5名返舰海军官兵确诊

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（法新社华盛顿14日电） 美国海军对航空母舰「罗斯福号」人员大规模筛检，以防复航后爆出第2波疫情，但美国1名官员今天证实，至少有5名返回舰上的海军官兵验出感染新型冠状病毒后撤离航舰。

「纽约时报」率先报导，目前停在关岛的罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）爆出新病例。

美国1名官员证实，这5名海军官兵验出阳性反应但无症状，他们已在关岛隔离2周。这5人接下来检测两次都呈阴性，因此获准返回舰上，但后来再度筛检又呈阳性。海军方面不愿就此正式置评。

罗斯福号3月下旬爆出2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后便停靠关岛隔离检疫，舰上近4900名人员中有1000多人确诊感染。海军制定多项筛检程序，以便两次筛检阴性者返回舰上，期望让航舰尽快出海值勤。

如今传出返舰人员确诊感染，凸显筛检和病毒持续存在所带来的挑战。美国军职人员和五角大厦文职人员及眷属中有将近8300人染疫，27人病故。

五角大厦官员表示，由于持续筛检、定期消毒及实施人员戴口罩与分隔措施，罗斯福号不太容易再爆发大规模疫情。目前已有约2900名海军官兵返回舰上，所有人都戴口罩且尽可能保持社交距离。

© 2020 AFP