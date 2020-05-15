美参议员疑用疫情情报内线交易 FBI没收手机

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦调查局（FBI）在调查一桩据称与冠状病毒疫情有关的股票内线交易案时，扣押共和党籍联邦参议员兼参议院情报委员会主席柏尔的手机，他今天辞去委员会主席一职。

柏尔（Richard Burr）说，他已通知参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell），在调查期间，他会暂辞情报委员会主席职位。

柏尔在声明中表示：「情报委员会及成员们的工作太过重要，不容任何闪失。我相信这一步是让委员会不受外部干扰、继续重要工作的必要之举。」

联邦调查局正调查柏尔是否利用自己取得高度机密情报的管道，于2月卖出股票，当时2019冠状病毒疾病（COVID-19）尚未席卷美国，一般美国人得到的资讯也仅是病毒威胁性不大。

根据洛杉矶时报（The Los Angeles Times），联邦调查员先是取得柏尔的iCloud帐号个人档案之后，昨晚出示授权令，到柏尔于华盛顿特区的家里没收了他的手机。

代表北卡罗来纳州选区的柏尔向来颇受敬重，在数篇报导指他2月卖出名下多数股票并提醒慈善人士疫情即将来临后，大众对此案都相当关注。2月那段时间，同属共和党的总统川普对外还在淡化疫情风险。

柏尔几乎每天都会收到美国情报圈有关国家所受威胁的简报，他在2月7日投书福斯新闻（Fox News）网站，提到美国政府面对新型冠状病毒「比以往都更妥善准备」，向民众保证他们会获得很好的保护。

但2月13日，柏尔夫妇突然出售价值在62万8000美元到170万美元间的股票，纽约非营利媒体集团ProPublica引用金融档案，于3月揭露了此事。

ProPublica还指出，同一天，柏尔的连襟卖出价值多达28万美元股分。在那之后，股市就随着疫情横扫全球而暴跌。

目前，2019冠状病毒疾病在美国造成约140万人感染、超过8万5000人死亡，是全球疫情最严重的国家。

柏尔获得的很多情报与白宫相同，他对疫情威胁的个人看法与政府对外立场明显不同。

柏尔出售股票两周后，川普对大众信誓旦旦说，美国当时通报的15起确诊病例已经是疫情高峰了。然而同日，柏尔在与富裕慈善人士私下聚会时示警，这次疫情威胁与夺走数千万人命的1918年西班牙流感相当。

柏尔卖股案引发众怒，因为数以百万计的投资人只能眼睁睁看着自己的股票因防疫封锁措施重创全球经济而暴跌。

© 2020 AFP