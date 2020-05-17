德甲闭门复赛 为欧洲职业足球重启赛事拿下好彩头

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（法新社柏林16日电） 德国足球甲级联赛（Bundesliga）停赛2个月后，今天以闭门方式复赛。球员多遵守防疫建议，用手肘接触庆祝进球，比赛顺利进行，为欧洲职业足球重启赛事拿下好彩头。

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情缓解，德甲今天在停赛65天后正式开踢，成为欧洲最早恢复赛事的大型职业足球联赛，受到全世界关注。幸好今天6场比赛过程都相当顺利，让主办单位德国足球联盟（DFL）松一口气。

今天最受瞩目的是多特蒙德（Borussia Dortmund）与沙尔克04（Schalke 04）之战，这是足球圣地鲁尔区最经典的德比战。

多特蒙德主场平时可涌进8万人之多，球迷嘶吼声响彻云霄，今天观众席上空无一人，静悄悄弥漫着一股诡谲气氛。工作人员和记者入场前得先量体温，球也必须先消毒。为维持社交距离，替补球员被迫离开板凳，戴口罩在观众席上隔开坐。

这是两队史上第178场对峙，最后多特蒙德轻松以4 比0获胜。赛后多特蒙德球员还一起走向空荡的南看台，象徵性地向球迷致谢。

柏林每日镜报（Der Tagesspiegel）评论说，停赛这么久后，德甲克服万难打出水准，过程比原先预期还顺利。没有观众的比赛气氛有点诡异，不过总比没有足球好。

© 2020 AFP