美汽车业3巨头复工在即 员工对安全仍有疑虑

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（法新社底特律17日电） 位在密西根州大城底特律的美国汽车业3巨头自新冠肺炎疫情爆发后停工，预计明天复工。但员工对工作安全仍有疑虑，因组装产线不易保持社交距离，且人们对病毒依旧感到担忧。

为协助控制美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，「汽车城」3巨头通用汽车（General Motors，GM）、福特汽车（Ford）和飞雅特克莱斯勒汽车（Fiat Chrysler Automobiles）自3月起实际停工至今。

随着各地疫情趋缓，3大车厂都已有在亚洲复工经验，如今他们也准备在美国恢复生产，这将是美国经济尝试重新启动的重要时刻。

3车厂强调，他们会采取预防措施保护员工生命安全。飞雅特克莱斯勒执行长曼利（Mike Manley）发布声明表示：「我们正与工会密切合作订定规范，以确保我们的员工对工作环境感到安全，并确定我们已采取一切可能措施来保护他们。」

但并非所有人都被说服。因未获公开发言授权而要求匿名的一名联合汽车工会（United Auto Workers）干部便表示：「我预期（复工过程）不会一路平顺。」

位在加州的美国电动车大厂特斯拉（Tesla）也获得州政府批准，将在明天全面复工。显然在甚有主见的特斯拉老板马斯克（Elon Musk）和公共卫生官员杠上后，双方针对加强复工安全措施都做出让步。

然而，密西根州和加州不同，当地一再出现武装民众游行到州首府，抗议民主党籍女州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）实施的行动限制措施。

惠特梅尔也在州内汽车业供应商和制造商压力下，修改她宣布的禁足令，允许在维持社交距离下恢复生产工作。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP