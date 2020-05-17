COVID-19疫情爆发后首场大赛 韩国LPGA锦标赛落幕

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（法新社首尔17日电） 韩国女子职业高尔夫球锦标赛（韩国LPGA锦标赛）今天落幕。这是全球陷入疫情后首场高奖金高尔夫比赛，主办单位除禁止观众入场，并采取戴口罩、保持距离等严格防疫措施。

今年的韩国LPGA锦标赛备受全球关注，有3位世界前十名的选手出赛，包括美国、加拿大与澳洲等国家都购买转播权。

韩国LPGA锦标赛一般在韩国境外不太受关注，但今年比赛是美国女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）2月中止本季赛事后，第一个登场的高水准女子高尔夫赛事。

为了避免感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），主办单位建议选手在场上保持2公尺距离、减少肢体接触，同时禁止没戴手套碰触旗杆。选手吃东西时的座位同样须保持距离。

另外，球员每轮上场前后也须戴上口罩，但在场上可以自行选择戴或不戴，多数选手决定不戴口罩。

韩国20岁小将朴贤京（Park Hyun-kyung，音译）今天在杨州（Yangju）林湖乡村俱乐部（Lakewood Country Club）这项赛事胜出，取得2018年转职业选手后的第一冠，获得约18万美元奖金。

朴贤京在最后一轮打出低于标准杆5杆的67杆，最终成绩271杆，低于总标准杆17杆，以1杆之差击败并列第二的同胞裴善雨（Bae Seon-woo，音译）和林熙贞（Lim Hee-Jeong，音译）。

© 2020 AFP