乔丹实战鞋1689万 创拍卖史新纪录

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（法新社纽约17日电） 今天在苏富比（Sotheby's）线上拍卖会上，一双有NBA传奇球星乔丹亲笔签名的Air Jordan 1实战鞋以56万美元（约新台币1689万元）卖出，成为历史新高纪录。

那双白底红边加上黑色商标的鞋，是耐吉（Nike）1985年为乔丹（Michael Jordan）量身打造的，上面有这位美国职篮NBA传奇球星亲笔签名，它的拍卖价超越Nike「登月鞋」（Moon Shoe），成为史上第一。「登月鞋」是Nike生产的第一批运动鞋，其中一双于2019年7月，在苏富比以43万7500美元（约新台币1319万元）拍卖出去。

最新的这次拍卖凸显了，自从退役球星乔丹纪录片「最后一舞」（The Last Dance）播出后，和乔丹相关的商品水涨船高，具有极高的市场价值。「最后一舞」是体育电视频道ESPN和串流影音平台Netflix共同制作，分成10集播出的纪录片，记载乔丹和他所属芝加哥公牛队的故事。

这也证明，现在于全世界收藏家眼中，普通的球鞋和传统收藏品同样珍贵。

这双Air Jordan 1的颜色是公牛代表色红、白、黑的「公牛」配色，是当代最具指标意义的款式，在苏富比的落槌价格轻松超越预估的拍卖价格10万至15万美元之间。

Air Jordan 1是Nike为乔丹打造的第一代球鞋，乔丹在他进入NBA的第一个球季，脚上穿的就是Air Jordan 1。

收藏家盖勒（Jordan Geller）在拍卖开始时告诉法新社说：「我认为Air Jordan 1实战鞋，是史上最具代表性的球鞋。」

他说：「Air Jordan 1的知名度很高，会勾起人们的怀旧之情，我认为这是它们特别吸引人之处，且这一双是乔丹穿过的，这又达到了另一个全新的层次。」

不像这双Air Jordan 1球鞋，去年拍卖出的「登月鞋」并未被穿过。

在今天的拍卖前，运动员穿过的运动鞋中拍卖价最高的，是英国选手班尼斯特（Roger Bannister）所穿的一双皮底跑鞋，他于1954年成为史上第一个一英里跑进4分钟内的选手。

那双鞋2015年在伦敦的一场佳士得（Christie）拍卖会上，被匿名收藏家以40万9000美元标下。

© 2020 AFP