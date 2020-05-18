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（法新社香港18日电） 尽管新一波经济数据再度凸显新冠肺炎疫情对各国经济带来的剧烈冲击，但全球各地纷纷传出扩大解除行动限制的消息，激励投资人信心，亚洲股市今天应声普遍收高。

日本今天公布，今年1至3月的一季经济陷入2015年以来首见衰退。美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）昨天晚间则警告，美国经济本季可能「轻易」崩跌20%至30%，失业率更可能飙上20%至25%。

不过，随着一些2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重灾国新增确诊和死亡人数持续减少，各地政府开始逐步允许商家恢复营业及民众外出，德国足球甲级联赛也在16日以闭门方式复赛。

此外，美国加州政府表示，州内75%的经济活动已恢复运作；纽约也有部分地区解封。苹果公司（Apple Inc.）则说，全球已有近100家直营门市重新营业。种种乐观消息促使投资人忽略负面经济数据。

信安环球投资公司（Principal Global Investors）分析师夏哈（Seema Shah）表示：「随着疫情最坏情况很可能已过去，受中央银行政策支持的股市不太可能再度探低。」

东京股市今天收盘上涨0.5%，香港和新加坡股市皆收高0.6%，上海股市收涨0.2%，雪梨股市收高1%，首尔股市收涨0.5%，威灵顿、曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收红。

不过，台北股市今天收盘下跌0.7%，马尼拉股市收低1.1%。孟买股市重挫3.4%，因印度政府将禁足令延长至本月31日。

© 2020 AFP