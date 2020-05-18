新冠疫情大流行 世卫防疫角色时间轴一览

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（法新社日内瓦18日电） 世界卫生组织（WHO）最高权力机构世界卫生大会（WHA）今天登场，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情料将成为大会焦点。以下为法新社汇整世卫因应这波疫情的时间轴。

根据法新社统计，疫情目前蔓延全球196个国家和地区，至少有468万700起确诊，31万3611人病故。

● 疫情武汉现踪

--2019年12月31日：世卫获报中国湖北武汉市出现「原因不明」的肺炎群聚病例，44起病例中有11名患者「病重」，其余稳定。

--2020年1月1日：世卫启动危机小组，负责「紧急因应、处理疫情爆发」。

--1月4日：世卫于社群媒体通报武汉有多起肺炎病例，但「无人死亡」。隔天，世卫刊出第一份「疾病爆发新闻」（Disease Outbreak News），告知科学家和公卫专家这个新病毒。

--1月10日：世卫寄发「技术指南」及建议给所有国家，指导如何侦测、筛检、管理潜在病例。世卫表示，当时证据显示并无人传人。

● 中国境外的状况

--1月7日：中国隔离出病毒株，证实是新型冠状病毒，并于12日向世卫分享新型冠状病毒基因序列，有助各国研发筛检等相关套件。

--1月13日：泰国通报首起境外移入病例。

--1月14日：世卫流行病学家科霍芙（Maria Van Kerkhove）在新闻简报中表示，41起确诊病例看来「也许有为数不多的人传人」，且疫情有扩大的风险。

--1月20、21日：来自中国和西太平洋地区的世卫专家团短暂实地造访武汉。任务团22日表示，有在像家庭与卫照机构等密切接触环境里发现人传人证据，但尚需更多调查来了解完整传染程度。

--1月22、23日：世卫秘书长为谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）召集紧急委员会，评估疫情是否构成「国际公共卫生紧急事件」，即世卫所能启动最高等级警告。由独立国际专家组成的委员会无法达成共识，要求10天后再议。

--1月28日：在谭德塞率领下，世卫代表团前往北京。谭德塞与中国政府达成共识，将派遣国际科学团队至中国。

● 疫情迈向大流行

--1月30日：世卫宣布2019冠状病毒疾病为「国际公共卫生紧急事件」。

--2月16至24日：世卫国际科学任务团前往武汉，专家成员来自美国、中国、德国、日本、韩国、奈及利亚、俄罗斯、新加坡和加拿大。

--2月24日：义大利成为继中国之后的新疫情核心，世卫和欧洲疾病预防控制中心组成的专家团前往当地。

--3月11日：世界卫生组织正式将2019冠状病毒疾病定性为「全球大流行」（pandemic）。据世卫说法，当时9成病例集中在4个国家，81国完全没有病例，57国通报顶多10起病例。

● 美国将矛头转向世卫与中国

--4月14日：美国总统川普暂停对世卫的资助，以审视世卫是否在「冠状病毒因应工作上严重失当、掩饰疫情蔓延」并偏袒中国。

--4月27日：世卫敦促准备解封的各个国家，针对疑似病例进行检测、隔离和治疗，同时确保各方遵守社交距离规范，防范第二波疫情。

--5月14日：世卫表示病毒可能永不会消失，恐要学着与它共存。

--5月18、19日：世卫最高权力机构世卫大会举行虚拟大会，但美中之间的角力恐不利全球防疫。

© 2020 AFP