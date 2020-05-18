痛批CDC采检不力 白宫：让国家失望

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（法新社华盛顿17日电） 白宫今天痛批美国疾病管制暨预防中心（CDC），在提供攸关抗疫的检测套组方面，「让国家失望」。

CDC制造的2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测套组有瑕疵，导致美国晚了数周才回应疫情，CDC因而遭到严厉检视。

批评者指出，世界卫生组织（WHO）1月底即有生产套组，CDC大可接受就好，不必坚持自行研发。

白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）告诉国家广播公司 （NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目：「这场危机的初期，在此领域最受信赖的品牌美国疾病管制暨预防中心，真的在检测方面让国家失望了。」

「因为他们不只把检测局限在官僚体系内，检测也品质不良，那真的拖累了我们。」

美国食品暨药物管理局（Food and Drug Administration, FDA）也批评CDC，不遵守自己在制造检测套组方面订定的守则，直到2月底才修正。

川普常常抨击前总统欧巴马为新型冠状病毒传承的是「有问题的检测」，尽管欧巴马早在病毒存在的数年前即已卸任。

但纳瓦洛上述发言，是白宫具名官员针对CDC检测缓慢至今最强烈的批评。

卫生及公共服务部长艾萨（Alex Azar）为CDC说话，他在哥伦比亚广播公司（CBS）反驳纳瓦洛说，CDC从来没想当「美国采检、大规模采检的骨干」。

艾萨在「面对全国」（Face the Nation）节目中说：「我不认为CDC让这个国家失望，我认为CDC扮演的是重要的公卫角色，而一直都很重要的，是让民间单位参与。」

医学期刊「刺胳针」（The Lancet）的评论，也为CDC辩护。

评论写道：「CDC当然犯了错，特别是在疫情初期检测方面…但藉由边缘化和约束来惩罚这个机构，并非解决之道。」

「一定要有个强有力的CDC来回应公卫威胁，无论是国内还是国际的威胁。」

目前美国2019冠状病毒疾病疫情为全球最惨重，超过8万9000人病逝，近150万人确诊。

3月6日川普前往CDC亚特兰大总部时表示，1周内就可提供400万份「漂亮的」检测套组，「任何有需要的人都可接受采检」。

但2个多月之后，美国只有1200万人受检，不到全美人口的4%。根据世界实时统计数据Worldometer网站，那个比率在世界排39名，还不及其他疫情惨重的俄罗斯、义大利、西班牙等国。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP