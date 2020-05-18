6度上太空 美X-37B无人机任务依然成谜

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（法新社华盛顿17日电） 美国高科技的X-37B无人机再次上太空，进入地球轨道，进行它在太空的第6次任务，美国空军对其任务却仍旧三缄其口。

法新社报导，美国空军在佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射升空的X-37B无人机，类似以前可载人太空梭的缩小版；美国的太空梭已于2011年自太空计画除役。

X-37B将待在轨道上数月之久，远端遥控进行一系列实验。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）在X-37B发射升空后不久推文说：「为可重复使用的太空载具X-37B的第6次任务献上祝贺。」

在巨大的擎天神五号（Atlas V）运载火箭发出震撼轰鸣声升空后，带着X-37B进入轨道；X-37B也被称为轨道测试载具（Orbital Test Vehicle, OTV）。

美国空军部长巴瑞特（Barbara Barrett）本月稍早解释，这架太空无人机顺带会部署一枚名为FalconSat-8的小型研究用卫星，以进行更多实验。

身兼最近成立的太空军指挥官的巴瑞特说：「这次X-37B的任务，将比过去的任务执行更多的实验。」相关验预计将含：测试辐射对种子和其他材料的影响，并将太阳能转换为可以传输到地面的无线射频微波能量。

X-37B长9公尺，翼展4.5公尺。美国国防部（五角大厦）已经公布X-37B的照片，但到目前为止，它的详细任务和能力外界仍所知极少。

X-37B于2010年首次升空，靠太阳能使飞机每次在轨道上停留的时间都很长。前次任务结束是在去年10月，当时X-37B在地球轨道待了780天，也使机在地球轨道值勤天数累积到2865天。

© 2020 AFP