不要中国主导 祖克柏盼欧盟制定全球科技规范

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（法新社布鲁塞尔18日电） 眼见许多国家以中国为榜样，社群媒体脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天敦促欧洲联盟（EU）扮演主导角色，为科技规范或风险订定全球准则。

祖克柏在与欧盟执委布勒东（Thierry Breton）视讯辩论时表示：「我想，现在有很多国家在观察中国…还说，『嘿，这模式看起来好像有用，搞不好能让我们的政府拥有更大掌控权？』」

他说，在北京模式之下，「你对人权的尊重，不必像是让社会运作那般重视」。

祖克柏在欧洲规章中心（Centre on Regulation in Europe）主办的对谈中表示：「我只是觉得那真的很危险，担心那种模式会扩散到其他国家。」

「我想，最好的解药，就是有个出自西方民主国家的明确规范架构，那能成为世界各地的准则。」

他提及被广泛复制的欧盟通用资料保护规则（GDPR）：「欧洲订定的政策，往往都会成为世界各地的准则。」

而身为欧盟科技政策首席官员的布勒东说，脸书和其他大型科技公司也得符合特定价值。

布勒东说，如果你想有个权利规范，「就必须有套清楚的价值。在欧洲，我们拥有这些价值」。此言是在暗示脸书有时没达到标准，特别是在控制违法内容或缴税方面。

「如果我们找不到办法，到头来当然就会规范。」

辩论举行的同时，脸书正在欧洲展开游说行动。

欧盟执行委员会（European Commission）正加紧订定数位服务法（Digital Service Act），这是欧盟为约束美国大型科技公司权力的重要立法。

© 2020 AFP