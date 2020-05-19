全球新冠肺炎疫情死亡人数近32万

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整的官方数据显示，去年底中国爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情以来，截至台湾时间今晚7时，全球至少31万8517人染疫病故，确诊人数超过481万。

疫情肆虐全球196个国家及地区，至少有481万6040 人染疫，其中至少175万5700人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

美国拥有全球最高死亡总数，累计9万369人染疫丧生，共150万8957人染疫。至少28万3178人宣告康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万4796人病故，确诊达24万6406例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2007死，22万5886例确诊）、法国（2万8239死，17万9938例确诊）、西班牙（2万7709死，23万1606例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2960例确诊，7万8241例已康复。

欧洲累计16万7668死、191万9572例确诊；美国和加拿大累计9万6312死、158万7029例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计3万604死、54万7252例确诊；亚洲累计1万2674死、37万4905例确诊。

中东地区累计8296死、29万672例确诊；非洲累计2835死、8万8204例确诊；大洋洲累计128死、8414例确诊。

© 2020 AFP