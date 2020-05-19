北大科学家研发新药重大进展 兼具免疫和疗效

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（法新社北京19日电） 研究人员表示，北京大学科学家正在测试的一种新药，不仅可能缩短冠状病毒病患的康复时间，甚至还能在短期内提供对病毒免疫，让遏阻疫情露出一线曙光。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）去年底在中国爆发后扩散至全球，各国都在竞相寻找治疗方法和疫苗。

北京大学北京未来基因诊断高精尖创新中心（Beijing Advanced Innovation Center for Genomics, ICG）主任谢晓亮（Sunney Xie）告诉法新社，新药已在动物实验阶段获得成功。

谢晓亮说：「我们把中和抗体注入感染的小鼠体内，5天后病毒载量就减少2500倍。…代表这种潜在药物具备疗效。」

这种药物使用中和抗体，是人体免疫系统为防止病毒感染细胞而生成。谢晓亮的团队从60名康复病患的血液中，把抗体分离出来。

团队研究报告17日已刊登在科学期刊「细胞」（Cell）。报告指出，使用这类抗体对2019冠状病毒疾病具备潜在「治疗」效果，并可缩短康复时间。

谢晓亮表示，自己的团队「日以继夜」寻找中和抗体。他说：「我们的专长是单细胞基因组学，不是免疫学或病毒学。当我们了解单细胞基因组学的方法可以有效寻找中和抗体时，我们非常兴奋。」

谢晓亮说，希望这种药物今年内就能使用，及时因应冬天可能爆发的疫情。目前全球已有超过481万人确诊感染2019冠状病毒疾病，将近32万人染疫病故。

© 2020 AFP