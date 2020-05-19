团体演奏染疫可能性 维也纳爱乐：保持距离不怕

广告 继续浏览后续

（法新社维也纳18日电） 有关管弦乐演奏者在团体表演时，呼吸换气之间所散发的飞沫可传到多远的问题，维也纳爱乐管弦乐团今天说，研究显示，他们在团体演奏时，并无传染新型冠状病毒的额外风险。

维也纳爱乐管弦乐团（Philharmonic Orchestra）团员们参加了一项实验，将测量仪器放入鼻腔中，让他们呼吸时产生的细微雾气可供观测。

乐团今天寄给法新社的声明指出，实验结论显示，「演奏者呼出的气息，不会飘到80公分以外的距离」。

这是管笛演奏者喷出的飞沫最远可达距离；而弦乐器演奏者的气息微沫在演奏中及休息时分别可以相传多远，则未观察到明显差异。

研究结论指出，只要演奏者彼此间保持至少1公尺的距离，则他们在团体演奏时，风险不会比较高。

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情放缓之际，奥地利自4月中旬已放松舞台的防疫管制；自5月底起，剧院与音乐厅也准许容纳最多100名观众。

自7月1日起，则开放多达250人；另外，电影院也将恢复营业。

8月1日起，各种活动的参加人数可达至500人；如筹办单位的安全措施符合政府核准的规定，则活动规模可多达1000人。（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP