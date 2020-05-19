德国法院裁定情报机构不得在境外恣意侦监

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（法新社德国卡尔斯鲁厄19日电） 德国最高法院今天裁定，对外情报机构监视境外外国人的网路资讯违反德国宪法。提起告诉的外国记者获得胜利。

位于卡尔斯鲁厄（Karlsruhe）的宪法法院法官宣判指出，德国联邦情报局（BND）的这种侦监行动，侵犯「基本的电讯隐私权」和新闻自由。

但考量境外侦监对德国国家安全「至关重要」，法院准许德国联邦情报局到明年底才调整作为，以合乎宪法规范。

这项判决是德国宪法法院首次明确指出，即使是在国外执行任务，德国联邦情报局仍必须遵照宪法有关于基本权利的规范。

德国情报机构已不得如此大举侦监德国人的网路通讯。

此案由记者和公民社团提告，因他们不满德国2016 年修法时，赋予联邦情报局广泛新权力，可执行「战略性电信侦监」。

经修订的法律准许德国联邦情报局，可以藉由通常是监测关键字、电话号码或电子邮件地址等方式，取得境外非德国人的网路资讯，并与其他情报单位共享这些讯息。

原告之一的无国界记者组织（Reporters Without Borders, RSF）声称，这让德国联邦情报局「简直无所顾忌」地侦监记者。

© 2020 AFP