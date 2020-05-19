无视FDA警告 川普透露每天吃疟疾药抗疫

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天自曝天天吃疟疾药「羟氯奎宁」来对抗2019冠状病毒疾病，但专家表示，这种风湿免疫用药可能造成冠状病毒疾病患者出现严重心律问题等副作用，并不适合用于抗疫。

川普表示，他服用羟氯奎宁（hydroxychloroquine ）预防2019冠状病毒疾病（COVID-19）「大概一个半星期了」，「我每天都吃」，还会搭配锌一起服用。

记者询问为何吃羟氯奎宁时，川普回答说：「因为我觉得这很好，我听过很多好的说法。」

川普数周来热衷于推广羟氯奎宁，尽管部分医师认为羟氯奎宁对冠状病毒病患无效，美国政府主管机关也警告这种药「未证实安全无虞」。

在美国染疫死亡人数突破9万，几乎占全世界病逝人数1/3的这天，川普这席突如其来的发言立刻占据了媒体头条。

他是在白宫接见生意受疫情冲击的餐厅业者时，自己对记者透露此事：「看到有多少人在吃这个药你会相当惊讶，特别是前线工作者，在得病之前。前线工作者，很多、很多人在吃。我碰巧也在吃。」

他说：「我在吃这个，羟氯奎宁，现在，对。几个星期前，我开始吃。」

川普常常淡化2019冠状病毒疾病的危险，上周他说，2019冠状病毒疾病只威胁一小部分的人，而尽管联邦建议戴口罩，他的下属也在公开场合戴了口罩，他始终刻意拒戴。

川普说，他服用羟氯奎宁是经过白宫医师许可，但他坚称起头的是自己，并非医师。

川普还说，他收到很多人「正面呼吁」，跟他谈到这种疟疾药，纽约还有一名医师在来信中说，给数百名病患吃这种药，「没一个死去」。

但美国食品暨药物管理局（FDA）不建议服用羟氯奎宁，无论是用于预防或治疗。4月24日FDA发布的声明指出，FDA知道，2019冠状病毒疾病病患以羟氯奎宁或更老一点的药物「氯奎宁」（Chloroquine）治疗，「有通报严重心律问题」。

© 2020 AFP