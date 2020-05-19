疫苗研发捎喜讯 亚股全面收红

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（法新社香港19日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发传出好消息，加上各地进一步松绑防疫封锁措施，激励亚洲股市今天随着前一天欧美股市走高，全面收红。

冠状病毒疫情确诊感染人数虽快速朝500万人逼近，不治人数也超过30万， 但新增确诊病例减缓的速度，容许各国政府松绑封锁措施，开始重启经济。

另外一项鼓舞市场信心的消息是，美国莫德纳公司（Moderna, Inc.）研发中的2019冠状病毒疾病疫苗在初步试验中呈现乐观结果，部分分析家表示，倘若一切顺利，疫苗可望在年底前推出。

华尔街三大指数昨天在航空和其他旅游相关类股的涨势带动下，大涨2.4%到3.9%之间。航空和旅游相关类股在这波疫情封锁期间，受到严重冲击。

亚洲航空股今天也随着美国航空股走高，在吉隆坡股市挂牌的亚洲航空公司（AirAsia）一度大涨10.00%，终场涨幅收敛至3.33%；香港的国泰航空一度大涨6.07%，终场收涨0.58%；澳洲航空公司（Qantas）则是收涨3.55%。

日股日经225指数收涨1.49%；港股恒生指数收盘上涨1.89%；上海综合股价指数收涨0.81%；台北股市收涨1.12%；韩股Kospi指数收涨2.25%；澳洲雪梨股市收盘上涨1.81%；纽西兰股市收涨0.30%。

泰国曼谷股市收涨1.82%；新加坡海峡时报指数收涨1.66%；马来西亚吉隆坡股市收涨0.98%；印尼雅加达股市收涨0.83%。

© 2020 AFP