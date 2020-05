研究：严重肺部感染恐造成免疫系统停摆

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎18日电) 澳洲及法国研究员今天表示,患有严重肺部感染后康复的患者会出现抑制身体免疫反应、提高肺炎感染风险的「免疫疤痕」。许多罹患2019冠状病毒疾病的患者正是因为肺炎而殒命。

这项针对人体及老鼠进行的研究显示,身体免疫反应会在一些严重感染后暂时停摆,使得患者更容易被新的细菌或病毒疾病侵袭。

澳洲墨尔本大学的彼得多哈堤传染及免疫研究所(Peter Doherty Institute for Infection and Immunity)及法国南特大学医院(University Hospital of Nantes)组成研究团队,发现构成免疫系统第一道防线的细胞,又称巨噬细胞,在严重感染后会「陷入瘫痪」。

巨噬细胞能消灭细菌、发出警报,让体内派遣免疫细胞前往感染患部。消除威胁后,巨噬细胞就会收工,身体恢复正常运作。

但研究员分析有多次严重感染的患者血液样本后发现,患者的巨噬细胞已停止作用,这让患者在院内罹患肺炎等其他致命感染的风险更高。

光是在欧洲,每年就有约50万名住院患者感染肺炎,其中约10%丧命。

研究员还发现重新唤醒巨噬细胞的触发器或开关,是一种名为SIRP-alpha的受体,可将巨噬细胞复原到「全盛状态」。

研究团队表示,这项发现可左右未来处理院内感染的方式,包括省思使用抗生素的惯例,毕竟超级细菌对抗生素的抗药性愈来愈强。

这项研究报告刊登在期刊「自然免疫学」(Nature Immunology)中。

主要撰稿人、多哈堤传染及免疫研究所的维亚当戈斯(Jose Villadangos)说:「我们相信另一种方法是重新让免疫系统充满能量,让免疫系统脱离瘫痪状态,也就是先一步预防陷入瘫痪,这样患者就可以不靠抗生素也能保护自己不受其他感染。」

