肺疫蔓延 无症状感染者病毒量高易污染环境

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（法新社华盛顿18日电） 今天刊载于医学期刊的研究指出，两个无症状感染的中国留学生确诊感染肺疫前，研究人员在他们隔离检疫期间下榻的旅馆房间内，发现多个接触表面被病毒污染。

据中国国家卫生健康委员会3月7日颁布的肺疫防控方案第6版，所谓无症状感染者是指无发烧、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别症状，但经核酸或血清特异性免疫球蛋白M（IgM）检测呈阳性反应者。

在美国疾病管制暨预防中心（CDC）「新兴传染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）发表的这项有关无症状感染者研究指出，中国的研究人员检视这两个学生下榻旅馆的房间。在海外留学的两人分别于3月19日与20日相继返回中国。

他们返国当下没有任何发病症状，并转往一处旅馆隔离检疫14天。

隔离检疫期间的第2天早晨两人仍无症状，但经检测呈现感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）阳性反应而送医治疗。

就在两人病毒检测呈阳性约莫3小时后，研究人员在他们房间内的多个不同接触表面展开采样。

这些接触表面包括门把、电灯开关、水龙头手柄、温度计、电视机遥控器、枕头套、羽绒被套、床单、毛巾、浴室门把、马桶坐垫与冲水马桶按钮。

总计在两个房间搜集了22个采样，当中有8个经检测呈现COVID-19病毒阳性。

6个病毒阳性采样来自患者A学生的房间，接触表面包括电灯开关、浴室门把、床单、羽绒被套，枕头套与毛巾。

2个病毒阳性采样则来自患者B学生的房间，接触表面包括水龙头与枕头套。

研究人员表示，这项研究证实在相当短时间内，新型冠状病毒RNA（SARS-CoV-2 RNA）对环境的广泛污染。

研究人员指出，在长时间与人体接触的床单与枕头套，发现更高含量的病毒，「在床单、被套和枕头套的接触表面采样，检测出SARS-CoV-2 RNA，显示更换或清洗患者使用过的床单、被套和毛巾等时，正确处理程序的重要性」。

他们表示：「总而言之，我们的研究证实，无症状感染者具高病毒释放量，能轻易污染环境。」

这项研究由多个研究机构的科学家共同执行，参与单位包括青岛市疾病预防控制中心、山东省疾病预防控制中心、昆山杜克大学全球健康研究中心以及北京微生物流行病研究所。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP