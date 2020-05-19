NBA因疫情停摆 詹姆斯盼尽快复赛

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（法新社洛杉矶18日电） 美国职篮NBA因疫情停摆，洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天表示，他很渴望球季能够恢复，只要球员及家人们的健康不会受到2019冠状病毒疾病威胁。

詹姆斯说：「当然不想放弃赛季」。犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检呈阳性反应，使得NBA赛季在3月11日暂停，当时詹姆斯所属的湖人在西区排名第一。

詹姆斯提到：「不是只有我本人、我的队友、湖人球团想要比赛，很多我认识的球员也都想要比赛。但很显然的，我们永远都不会希望危害到球员、球员的家人们等人的健康。」

詹姆斯表示：「这次蔓延的疫情是我们无法了解的，我们没办法控制它，我们会听那些紧盯疫情、追踪数字和数据资料的人的意见。」

2019冠状病毒疾病让全球体育赛事停摆，但由于防止疫情蔓延的封锁措施开始松绑，体育活动也逐渐回归。

经过两个月的中断后，德国甲级足球联赛（Bundesliga）16日重新开踢，成为第一个复赛的欧洲顶级足球联赛。在北美，美国改装房车系列赛（NASCAR）昨天在不开放观众进场的情况下复赛。

NBA和美国职棒大联盟MLB、北美职业冰球联盟（National Hockey League）、美国职业足球大联盟（Major League Soccer）仍在制订复赛计画。职业美式足球联盟NFL则试图依原订计画，在9月展开赛季。

围绕NBA复赛的不确定因素，包括剩余例行赛是否要打完，以及各队是要在自己的主场比赛还是集中到NBA能基于安全理由管制进出的场馆进行等。

NBA总裁席佛（Adam Silver）上周告诉球员，他希望在决定复赛前，再花2到4周时间研究疫情的爆发及筛检的进度。

© 2020 AFP