乔丹最后一舞骂他乱爆料 葛兰特回呛：乱讲、乱讲、乱讲

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（法新社洛杉矶19日电） NBA传奇乔丹纪录片「最后一舞」话题不断，他在芝加哥公牛的前队友「眼镜侠」葛兰特今天痛批此片90%在鬼扯，更说乔丹暗批他是黑幕爆料者，根本「乱讲、乱讲、乱讲」。

葛兰特（Horace Grant）接受运动频道ESPN电台访问时表示，「最后一舞」（The Last Dance）经过剪辑，呈现对乔丹（Michael Jordan）有利的角度。

葛兰特说：「我会说这部纪录片有娱乐性，但我们知道，当过队友的都知道，就真实性而言，大概有90%是鬼扯。」

「这内容不是真的，因为（乔丹）对一些队友说的很多话，都遭到队友反呛。」

「但那些都被剪掉了，没在这部纪录片里，如果你想称之为纪录片的话。」

葛兰特对乔丹最尖锐的批评，是针对乔丹的一段指控。乔丹在纪录片中说，揭露他生涯内幕的「乔丹法则」（The Jordan Rules）一书，主要消息来源就是葛兰特。

「乱讲、乱讲、乱讲」，葛兰特提到乔丹上述批评时痛批，「如果麦可乔丹对我有意见，我们大可像男人那样解决，可以谈谈，或用其他方法平息」。

「但他到现在都没这样做，还一直出去乱讲我就是（乔丹法则）背后的消息来源。」

尽管葛兰特坦承与「乔丹法则」作者史密斯（Sam Smith）是「好友」，但坚称自己始终都在保护「更衣室的神圣性」，「从不会掺杂个人情绪」。

葛兰特也批评乔丹作为球员的品行，提到公牛年轻一点的球员指责乔丹对队友做出身体和言语伤害。

「最后一舞」有段针对乔丹与前队友柯尔（Steve Kerr）之间的肢体冲突有所着墨。

葛兰特说，他曾抗拒乔丹的威逼，「（乔丹）觉得他可以主导我，但很遗憾地他错了」。

「他每次攻击我，我都会反呛回去，但在帕度（Will Perdue）、柯尔、和年轻人柏瑞尔（Scott Burrell）的例子，就很让人难过，因为我们看到一个人、一位领袖，像那样地攻击人。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP