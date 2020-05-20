密苏里州执行疫情首场死刑 死囚伏法前仍喊冤

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（法新社华盛顿19日电） 美国密苏里州一名行刑前仍坚称自己清白的死囚今晚伏法，是美国因2019冠状病毒疾病（COVID-19）停滞2个半月以来首度执行死刑。

64岁死囚巴顿（Walter Barton）今天在密州邦特尔市（Bonne Terre）监狱以注射毒液的方式被处死，是美国3月5日以来第一个被处决的囚犯。

巴顿是在2006年遭到定罪，他遭控于1991年谋杀81 岁的老妇库勒（Gladys Kuehler）。

巴顿遗言为，「我华特尔．『阿契』．巴顿是无辜的，他们将处死一个无辜的人」。

巴顿的律师今天稍早向美国联邦最高法院提出上诉，要求延缓执行死刑，不过遭法院驳回。

库勒当时是在密州奥沙克市（Ozark）遭乱刀刺死，陈尸在自己经营的拖车场内，巴顿是3名发现库勒遗体的其中一人。

对巴顿不利的主要证据是他衣服上发现的血迹，以及监狱线民的证词。

反对死刑的人士曾宣称巴顿是清白的，并对密州要处死巴顿一事予以谴责。

颇具影响力的美国民权联盟（American Civil Liberties Union）废除死刑计画主任史塔布斯（Cassandra Stubbs）说：「在我们面临致命流行疫情的当下，密苏里州今晚处死了华特尔．巴顿，实在没有良心。」

巴顿的律师在为他争取延缓执行死刑时，曾提到对于不利巴顿的证据有疑虑。

律师指出，巴顿的第1场审判以无效判决告终，第2 场陪审团意见分歧，无法做出一致裁断，接下来2场审判也撤销了巴顿的定罪。

巴顿最终在2006年的第5场审判被定罪，并判处死刑。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP