法国执政党丧失国民议会多数优势

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（法新社巴黎19日电） 数名法国左倾国会议员今天舍弃总统马克宏领导的「共和前进」另起炉灶，使得这个中间派政党在国民议会失去多数优势。这对身处困境的马克宏来说，是一次无碍大局的象徵性挫败。

原隶属「共和前进」（LREM）的17名国会议员表示，已组成新的政治派系，名为「生态、民主与团结」（EDS），宗旨是追求更环保的政策，促进政治体系「现代化」，并减少社会不平等。

这些议员在声明中表示：「在2019冠状病毒疾病（COVID-19）之后，一切都将改头换面，我们可以在国民议会做得更多、更好。」

「生态、民主与团结」副秘书长之一维拉尼（Cedric Villani）否认上演「叛变」戏码。在马克宏（Emmanuel Macron）选择另一人代表「共和前进」竞选巴黎市长后，维拉尼就于今年3月以独立参选人身分参加市长选举。

国民议会有577席，地位相当于众议院，但在审议多数法案时，若与参议院意见捍格，国民议会拥有拍板定案的权力。

马克宏于2016年创立「共和前进」，隔年5月，他以政坛新秀之姿一跃攀上总统大位，接着「共和前进」又于6月在国会选举中囊括国民议会308席。

但自那时起，国会议员就一个一个离开「共和前进」，到今天只剩288席，比过半数所需的289席少一席。

「共和前进」强调，今天的议员出走事件不算「灾难」，因为要在表决时取得多数，还有其他较小的同盟党派可仰仗。

法国近年爆发一系列社会抗争，尤其是2018年到2019年的「黄背心」运动，导致马克宏的民意支持度起伏不定。「黄背心」运动源于广大群众对政府调涨燃油税的愤怒，批评者认为马克宏是「富人总统」，与普罗大众脱节。

本月一项民调显示，仅有1/3的法国受调者相信马克宏有能力处理国家诸多问题。

© 2020 AFP