疫情恐致6000万人陷赤贫 抹煞世银3年扶贫成果

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（法新社华盛顿19日电） 世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）今天警告，冠状病毒危机恐使大约6000万人陷入赤贫，抹掉世银过去3年针对全球最贫穷国家所做的减贫努力。

马尔帕斯说，世银承诺在未来15个月内动支1600亿美元紧急援助资金，协助各国应对危机，目前已向100个国家的援助计画提供资金。

马尔帕斯在电话会议中说：「那（100个国家）占世界人口的70%。这代表了一个重大里程碑。」

马尔帕斯说，世银估计2020年全球经济将萎缩5%，将对全球最贫穷国家带来严峻冲击。

马尔帕斯说：「我们估计有多达6000万人将陷入赤贫，抹煞世银过去3年在扶贫方面的成果。我们预测，全球经济将陷入严重衰退。」

中国去年底爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）以来，全球迄今已有近500万人受到感染，超过30万人病故。

截至目前，世银已支出55亿美元，协助贫穷国家巩固陷入困境的卫生系统、经济和社会服务。

不过，马尔帕斯强调，光靠世银的努力还不够，并敦促捐助国加强对贫穷国家提供双边援助，以确保经济持久复苏。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP