美国家卫生研究院长柯林斯 荣获宗教界诺贝尔奖

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（法新社华盛顿20日电） 美国国家卫生研究院（NIH）院长柯林斯（Francis Collins）今天获颁坦伯顿奖（Templeton Prize）。这个奖项表彰结合科学与宗教信仰的杰出个人，被誉为宗教领域的诺贝尔奖。

法新社报导，柯林斯为美国遗传学家，曾在1990及2000年代领导开创性的「人类基因组计画」（Human Genome Project）。

今年70岁的柯林斯，目前坐镇美国对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的防疫前线。他称自己「一周大约花100小时」寻找疫苗及其他疗法。

坦伯顿奖原名宗教促进奖，由华尔街投资家坦伯顿（John Templeton）于1972年创立，目前有近50年历史，奖金达110万英镑（135万美元），过去得奖者包括天体物理学家及宇宙学家，他们反思人类面临的最大问题，包括宇宙起源。

其他得奖者还包括德雷莎修女（Mother Teresa）、达赖喇嘛（Dalai Lamas）、南非大主教屠图（Desmond Tutu）、俄国作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）及约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）等。

© 2020 AFP