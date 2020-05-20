荷兰首爆疑似貂传人病例

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（法新社海牙20日电） 荷兰农业部今天表示，境内一家养貂场工人可能被貂传染2019冠状病毒疾病。这是荷兰通报的首桩动物传人病例。

荷兰南部北布拉班特省（North Brabant）大城爱因霍芬（Eindhoven）东方的两座养貂场因饲养的貂只染疫，4月底被当局封锁，这个养貂工人确诊病例就出自其中之一。貂是哺乳类动物，饲养它们是为了价值不菲的毛皮。

荷兰农业部长史考登（Carola Schouten）表示，研究人员对比染疫的貂与工人体内病毒的基因序列，并绘制追踪病毒变异的「系谱」。

史考登致函国会议员指出：「经调查可断定，极有可能染疫养貂场的一位工人被貂感染。」

不过，他淡化其他动物传人的疑虑，并说养貂场外空气与土壤的采样没有病毒。

史考登又说，荷兰已进一步加强管制措施，强制全部养貂场实施检测，并禁止参观所有染疫的养貂场。

荷兰政府上周表示，发现其中一座养貂场里的3只野猫感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒，当局正调查野猫在两座染疫的养貂场之间散播病毒的角色。

为了貂皮而饲养貂在荷兰始终引发争议，2016年荷兰最高法院谕令，所有养貂场必须在2024年前关闭。

截至目前为止，荷兰共有4万4249人感染病毒，5715人染疫致死。

© 2020 AFP