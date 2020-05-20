非洲防疫有成 联合国称值得已开发国家学习

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（法新社巴黎20日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天表示，许多非洲国家为遏止新型冠状病毒扩散所实施的预防措施，可供已开发国家借镜。

古特瑞斯（Antonio Guterres）接受法国国际广播电台（RFI）访问时说：「2019冠状病毒疾病（COVID-19）（在非洲）扩散的速度，比危机爆发初期预测的还慢。」

他又说，这主要可归因于「大多数的非洲政府与组织及时采取了非常大胆的预防措施，这可供部分没有这方面措施的已开发国家借镜」。

非洲大陆确诊病例约8万8000例，死亡病例不到3000例，在全球超过32万病故人数中，比例相对低。

古特瑞斯也呼吁进一步放宽贫穷国家的偿还债务期限。

富有国家与新兴经济体组成的「20国集团」（G20）与世界富国组成的「巴黎俱乐部」（Paris Club），上月同意减免2020年世界上最贫穷国家的大部分债务，用以因应冠状病毒危机。

然而，古特瑞斯称此举「还不足够」，他说：「我们必须准备好目标债务减免，以及一个更全面与更有结构的方法，不惜任何代价都要避免未来一连串的破产，进而导致全球层级的衰退」。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP